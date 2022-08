Policiais civis de Santo Amaro e de Maruim e guardas municipais de Santo Amaro prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (15), Leandro Bispo do Santos, conhecido como “Codel”.Ele foi identificado como autor de estupro dentro de um ônibus do transporte intermunicipal de passageiros nesse domingo (14).

De acordo com as informações policiais, ele, com um revólver, anunciou o roubo contra uma jovem. Ela entregou uma quantia em dinheiro e o celular. Porém, ele devolveu o aparelho por conta da marca do celular. Mas obrigou a jovem a masturba-lo. Em seguida, ele praticou outro roubo.

Além desses crimes, ele já tinha roubado um outro celular. O autor dos crimes foi preso em flagrante e já se encontra à disposição da Justiça. Ele vai responder por estupro e roubo.