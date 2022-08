O governador Belivaldo Chagas anunciou nesta quinta-feira (25), em cerimônia de formatura de 115 novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), a convocação de 88 aprovados no concurso, realizado em 2019. Com isso, todos os aprovados no concurso passam a integrar o quadro do Corpo de Bombeiros, totalizando 418 convocados.

Na solenidade, o governador anunciou também a convocação de 70 aprovados no concurso para oficial da Polícia Militar. Com as convocações, todos os aprovados nos concursos, realizados em 2019, passam a fazer parte das respectivas corporações.

“Ao longo dos últimos anos, fizemos um trabalho árduo de organização das finanças do Estado e, por isso, conseguimos realizar concursos importantes, como este. É com alegria que anuncio, aqui, a convocação de todos os 88 aprovados restantes no concurso, bem como de 70 oficiais da Polícia Militar”, ressaltou o governador.

Solenidade de formatura

O evento celebrou a conclusão da 6ª turma do Curso de Formação de Soldados (CFSD), intitulada ‘Turma 1º Sgt. Cleber Andrade Santos’, com 115 novos soldados. A formatura aconteceu nesta data em alusão ao Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto.

No discurso, o comandante-geral da instituição, coronel Alexandre José Alves Silva, ressaltou a importância dos novos integrantes à corporação, como também das novas convocações. “O senhor Belivaldo Chagas tem legitimado nossa atuação, a partir de ações de investimento e de valorização, em equipamentos diversos e convocações. Posso dizer que hoje temos um Corpo de Bombeiros mais preparado e motivado a servir a população sergipana”, destacou.

Os alunos do curso passaram por instruções de Atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura, aquático, terrestre, resgate veicular, Direito, busca em estruturas colapsadas, defesa civil, armamento e tiro, entre outras. Os novos soldados serão distribuídos nas unidades operacionais do CBMSE no estado, para compor as guarnições.

“Parabenizo os novos soldados, que tenho certeza que farão um trabalho impecável à frente do Corpo de Bombeiros. Conseguimos colocar mais profissionais para dar mais tranquilidade à população, além dos equipamentos que foram adquiridos, fruto do trabalho do nosso governo. E quem ganha é a população”, complementou o governador.

SSP