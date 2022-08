A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), efetuou a prisão de dois indivíduos e a apreensão de entorpecentes, nessa terça-feira (23), na Rodovia das Indústrias, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com informações, militares do BPRp realizavam patrulhamento pela região, quando um veículo em alta velocidade e com faróis traseiros queimados passou pela equipe policial. Diante da situação, um acompanhamento foi iniciado e o veículo foi interceptado para abordagem.

Durante a busca veicular e abordagem dos dois ocupantes, foram encontrados 103 pedras de crack, 175g de cocaína e 175g de maconha. Três celulares e a quantia de R$100,00 (cem reais) também foram apreendidos.

Os suspeitos foram presos e o caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde as demais medidas legais foram adotadas.