Policiais militares da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) autuaram, nessa quinta-feira (18), um homem por conduzir embriagado, no bairro Santo Antônio, Zona Norte de Aracaju. O veículo acabou colidindo contra uma viatura da PM.

De acordo com informações, o homem dirigia um veículo Ford Fiesta, quando colidiu diretamente contra a retaguarda de uma viatura da Polícia Militar. A CPTran foi acionada e, ao chegar ao local, realizou o Teste do Bafômetro com o condutor, constatando 0.21 mg/l no organismo. Além disso, o condutor dirigia sem portar habilitação.

O indivíduo foi autuado por conduzir um veículo alcoolizado e por não portar documentação CNH. A partir de 0.32 mg/l, o condutor deve ser detido e encaminhado à delegacia.