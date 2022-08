As informações sobre o patrimônio dos nove candidatos que estão disputando o Governo de Sergipe e a vaga ao Senado da República já constam declaradas no sistema de informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja o que foi declarado pelos candidatos ao Governo do Estado

Alessandro Vieira (PSDB)

Apartamento – R$900.000,00;

Total de bens declarados: R$900.000,00.

Antônio Cláudio das Neves (DC)

Casa: R$390.000,00;

Veículo automotor terrestre: R$69.000,00;

Veículo automotor terrestre: R$50.000,00;

Total de bens declarados: R$509.000,00.

Aroldo Félix (UP)

Depósito bancário em conta corrente: R$26,14;

Depósito bancário em conta corrente : R$60,67;

Depósito bancário em conta corrente – R$0,33;

Apartamento – R$361.891,81;

Apartamento – R$145.000,00;

Veículo automotor terrestre: R$169.000,00;

Outros bens e direitos – R$3.449,26;

Total de bens declarados: R$679.428,21.

Elinos Sabino (PSTU)

Veículo: R$19.000,00;

Total de bens declarados: R$19.000,00.

Fábio Mitidieri (PSD)

Apartamento – R$426.162,81;

Apartamento – R$519.456,69;

Veículo automotor terrestre: R$70.071,77;

Quotas ou quinhões de capital- R$49.400,00;

Quotas ou quinhões de capital – R$721,70;

Outros bens imóveis – R$25.284,78;

Outros bens imóveis – R$25.284,78;

VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre: R$58.221,05;

Outros fundos – R$22.453,28;

Consórcio não contemplado – R$51.519,01;

Total de bens declarados: R$1.248.575,87.

Jorge Alberto (Pros)

Quotas ou quinhões de capital – R$1.325.600,00

Casa – R$108.417,63;

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica): R$1.000,00;

Outras aplicações e Investimentos: R$65.586,53;

Veículo automotor terrestre- R$201.378,80;

Casa – R$432.351,00;

Depósito bancário em conta corrente no país: R$57.669,73;

Total de bens declarados: R$2.192.003,69.

Niully Campos (PSOL)

Apartamento – R$230.000,00;

Total de bens declarados: R$230.000,00.

Rogério Carvalho (PT)

Veículo automotor terrestre: R$35.000,00;

Imóvel: casa – R$450.000,00;

Total de bens declarados: R$485.000,00;

Valmir de Francisquinho (PL)

Dinheiro em espécie, moeda nacional – R$10.000,00;

Veículo automotor terrestre: R$250.000,00;

Total de bens declarados: R$260.000,00.

VEJA O CAPITAL DOS CANDIDATOS AO SENADO

Sergipe tem 7 candidatos que disputam uma única vaga no Senado Federal

Airton Costa (DC)

Casa – R$250.000,00.

Total de bens declarados – R$250.000,00

Danielle Garcia (Podemos)

Apartamento – R$710.000,00; depósito bancário em conta corrente – R$8.494,42; caderneta de poupança – R$24.120,49.

Total de bens declarados – R$742.614,91

Eduardo Amorim (PL)

Quotas ou quinhões de capital – R$24.051,82; apartamento – R$498.378,35; quotas ou quinhões de capital – R$1.000,00; veículo – R$364.950,00; quotas ou quinhões de capital – R$1.000,00; depósito bancário – R$21.877,44.

Total de bens declarados – R$911.257,61

Henri Clay (PSOL)

Aplicação de renda fixa – R$573.118,00; outros bens móveis – R$4.000,00; benfeitorias – R$458.338,50; Plano de previdência privada – R$160.000,00; apartamento – R$200.000,00; veículo – R$190.840,00; benfeitorias – R$968.560,54; aplicação de renda fixa – R$123.000,00; loja – R$219.164,30; depósito bancário em conta corrente – R$10.145,79; aplicação de renda fixa – R$102.706,81; aplicação de renda fixa – R$327.732,21; apartamento – R$665.625,39.

Total de bens declarados – R$4.003.231,54

Heraldo Goes (PSTU)

Veículo – R$27.000,00; casa – R$105.000,00

Total de bens declarados – R$132.000,00

Laércio Oliveira (PP)

Casa – R$50.000,00; quotas ou quinhões de capital – R$22.500,00; quotas ou quinhões de capital – R$162.450,00; depósito bancário em conta corrente – R$10.738,00; caderneta de poupança – R$2.119,90; aplicação de renda fixa – R$5.724,52; quotas ou quinhões de capital – R$49.500,00; Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado – R$51.000,00; apartamento – R$205.437,90; apartamento – R$3.634.791,44; quotas ou quinhões de capital – R$10.000,00; depósito bancário em conta corrente – R$892,50; licença e concessões especiais – R$21.500,00; linha telefônica – R$8.327,67; veículo – R$60.000,00; consórcio não contemplado – R$294.744,72

Total de bens declarados – R$4.589.726,65

Valadares Filho (PSB)

Veículo – R$75.000,00; depósito bancário em conta corrente – R$10.979,75; apartamento – R$314.214,26

Total de bens declarados – R$400.194,01

