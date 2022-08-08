O SergipeNoticias, a Rede Rio FM e o Instituto França de Pesquisas divulga neste domingo a pesquisa de intenção de voto para os cargos de deputado estadual e federal em Sergipe.
Esta foi última pesquisa antes do fim das eleições e início da disputa eleitoral, cuja campanha tem início dia 16 de agosto.
Foram entrevistadas 1200 de todo o Estado entre os dias 29/07/2022 e 04/08/2022, com margem de erro de 2,8% e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada com o número SE-05185/2022.
Confira abaixo os resultados:
DEPUTADO ESTADUAL ESPONTÂNEA
CRISTIANO CALVACANTE 1,38%
JEFERSON ANDRADE 1,24%
MARIA MENDONÇA 1,13%
CHICO DO CORREIO 1,08%
LUCIANO BISPO 0,87%
MARCOS OLIVEIRA 0,85%
AUREA RIBEIRO 0,82%
PATO MARAVILHA 0,78%
MARIVAL SANTANA 0,74%
GEORGEO PASSOS 0,69%
CARMINHA PAIVA 0,67%
SERGIO REIS 0,64%
ADRIANA LEITE 0,46%
PAULO JUNIOR 0,46%
PROF IRAN BARBOSA 0,44%
GRACINHA GARCEZ 0,44%
BÊTA 0,44%
ADAILTON MARTINS 0,42%
DR SAMUEL CARVALHO 0,40%
DRA LIDIANE LUCENA 0,38%
KITTY LIMA 0,37%
PROFESSOR DUDU 0,37%
IBRAIN MONTEIRO 0,37%
MAISA MITIDIERI 0,35%
ALAN VIEIRA 0,35%
JORGINHO ARAUJO 0,34%
DANIELZINHO 0,32%
LUIS FONSECA 0,32%
FABIO CHAGAS 0,32%
PASTOR LEO ROCHA 0,32%
MARCELO SOBRAL 0,30%
DR MANOEL MARCOS 0,29%
RICARDO MARQUES 0,28%
VALADARES 0,28%
ROBSON VIANA 0,27%
LINDA BRASIL 0,26%
SHEYLA GALBA 0,26%
NETINHO GUIMARAES 0,26%
LUCIO FLAVIO 0,24%
NETO BATALHA 0,24%
MISAEL DANTAS 0,24%
GARIBALDE 0,23%
KAKA 0,22%
DR KLEYTON 0,20%
ALAN PIMENTEL 0,20%
ZEZINHO SOBRAL 0,19%
ABY CUSTODIO 0,18%
WILLIAM MALA 0,13%
MAJOR TOLEDO 0,13%
GILMAR CARVALHO 0,13%
PASTOR VIEDO 0,13%
PROFESSOR JOAO ANTONIO 0,13%
LUAN 0,13%
TALES COSTA 0,12%
PINHA MOTOS 0,11%
DELEGADO FABIO ALAN 0,11%
EDIMILSON ARAUJO 0,11%
LUCIMAR 0,09%
SUELY BARRETO 0,09%
MESSIAS CORREIO 0,09%
MATEUS CORREIA 0,09%
JAIRO SANTANA 0,09%
EMERSON 0,09%
MAICON 0,07%
CLAUDIA RIBEIRO 0,07%
IZIS NATALI 0,07%
CLARA SUKITA 0,07%
TIAGO MOURA 0,07%
EDIVALDO 0,07%
MARCOS PINHEIRO 0,06%
CABO AMINTAS 0,06%
INSTRUTOR FIGUEIREDO 0,06%
JOSE CARLOS MACHADO 0,06%
ANTONIO DA LUZ 0,06%
CORONEL ILDOMARIO 0,06%
ROBERT FRAGA 0,06%
ANA ALVES 0,06%
PASTOR JETER 0,06%
BARETA 0,06%
TANDARA 0,06%
JESSICA FONSECA 0,06%
IVANIA PEREIRA 0,06%
VALDIR VIANA 0,06%
CARLINHOS 0,06%
PROFESSOR JONAS 0,04%
DELEGADO PIMENTEL 0,04%
NH/BRANCO/NULO 25,21%
NS/INDECISO 49,73%
DEPUTADO FEDERAL ESPONTÂNEA
TALYSSON DE VALMIR 1,73%
FABIO REIS 1,70%
ANDRE MOURA 1,49%
DELEGADO ANDRE DAVID 1,46%
JOAO DANIEL 1,46%
GUSTINHO RIBEIRO 1,18%
ELIANE AQUINO 0,83%
PASTOR HELENO 0,82%
RODRIGO VALADARES 0,70%
TIAGO DE JOALDO 0,69%
BOSCO COSTA 0,64%
FABIO HENRIQUE 0,56%
CAPITÃO SAMUEL 0,56%
KATARINA FEITOZA 0,55%
ZEZINHO GUIMARAES 0,50%
LUCIANO NASCIMENTO 0,44%
PASTOR ANTONIO 0,43%
LUIS ROBERTO 0,41%
WASHITON CORAÇÃO VALENTE 0,38%
PASTOR ALEX MELO 0,32%
NITINHO 0,29%
FRANCISCO GUALBERTO 0,26%
SONIA MEIRE 0,26%
PROF JONATHAN 0,25%
ALEXANDRE FIGUEIREDO 0,24%
ANTONIO NERI 0,24%
DENISSON 0,20%
GABRIELA PASSOS 0,18%
ADIR MACHADO 0,15%
VAGNER 0,14%
LEANDRO MURAR 0,11%
JUNIOR FARIAS 0,09%
DR FABIO ALAN 0,09%
AILTON 0,09%
ITAMAR SANTANA 0,09%
GEDALVA UMBAUBA 0,07%
ISMAEL SILVA 0,07%
LAERCIO 0,07%
LUIZÃO 0,06%
CORONEL MANO 0,06%
SUELY 0,06%
PROF AVILETE 0,06%
SERGINHO 0,06%
DANDARA 0,06%
DR TEREZA NILMA 0,06%
SHEILA KALINE 0,06%
JOSE CARLOS MACHADO 0,06%
NH/BRANCO/NULO 27,94%
NS/INDECISO 51,79%
Fonte: sergipenoticias