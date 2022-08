A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) realizou diversas operações durante o último fim de semana, tanto na capital quanto na região metropolitana. No total, a Subunidade flagrou 24 pessoas na Operação Lei Seca; dois condutores foram presos e um mandado de prisão em aberto foi cumprido pelas guarnições.

Segundo informações da Companhia, no sábado, 20, na Avenida Euclides Figueiredo, os policiais abordaram um veículo e, ao solicitar o documento do motorista, este afirmou estar sem a documentação, e informou apenas o seu primeiro nome. A guarnição insistiu, pedindo qualquer documento que o identificasse.

Em meio à abordagem, o homem acabou entregando uma documentação, que mostrou que ele havia apresentado um nome falso. De imediato, a polícia realizou uma consulta, constatando que tinha um mandado de prisão por roubo em aberto contra ele. O autor foi detido e conduzido à delegacia, onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Além do cumprimento do mandado de prisão, durante o fim de semana, dois homens foram presos por crime de embriaguez ao volante, que se configura quando o condutor sopra o bafômetro e o resultado obtido está a partir de 0,34 mg/l de álcool expelido no ar. Ao fazer o teste do etilômetro, os condutores expeliram 0,44 e 0,55 mg/l, respectivamente. Eles foram conduzidos à Delegacia Plantonista, para responsabilização pelo delito.

A CPTran informou que, até o dia 20 deste mês, 81 pessoas foram autuadas na capital por embriaguez ao volante. Ainda no fim de semana, oito acidentes foram registrados, com nove pessoas feridas, mas nenhuma fatalidade.