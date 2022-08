Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc), com o apoio do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), apreenderam uma pistola de marca Sig Sauer, que é um armamento restrito, dentro de um estabelecimento comercial da região central de Aracaju. Além da arma, o Denarc também apreendeu munições para o armamento em uma casa na Barra dos Coqueiros. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (10).

De acordo com as investigações, os policiais receberam informações de que um homem costumava andar portando o armamento. Assim, as equipes iniciaram diligências e identificaram um veículo de modelo Honda HRV de cor cinza. O veículo foi visto transitando na avenida Euclides Figueiredo, nas proximidades do bairro Lamarão.

Os policiais fizeram a abordagem ao veículo, onde estava apenas o condutor. No veículo não foi encontrado nenhum material ilícito. Mas, ele informou que guardava a arma de fogo em um depósito e munições, em sua casa.

Ele foi questionado pelos policiais sobre a propriedade da arma e informou às equipes que o armamento pertencia a um outro homem. Os policiais seguiram ao estabelecimento comercial nas imediações do bairro São José e encontraram a arma de fogo.

Em seguida, com a arma apreendida, os policiais seguiram para a cidade de Barra dos Coqueiros e foram à casa do homem que conduzia o veículo. No local, foram encontradas as munições do armamento apreendido.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à sede do Denarc, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.