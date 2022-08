O Departamento de Narcóticos do Estado de Sergipe (Denarc) cumpriu um mandado de prisão definitiva pelo crime de tráfico de drogas contra um homem de 42 anos. O acusado foi detido na manhã desta quinta-feira, 4, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Segundo informações do Denarc, após troca de informações com o 5º Batalhão de Polícia Militar, o homem foi localizado enquanto saía de uma academia.

Ainda de acordo com a polícia, o preso havia sido condenado pelo crime de tráfico em 2017 e estava em regime aberto. No entanto, a sua regressão para o sistema prisional foi determinada pela Justiça.

Em virtude disso, o Denarc cumpriu o mandado de prisão definitiva. O autor será encaminhado ao sistema prisional do estado.