Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em ação conjunta com a 5ª Delegacia Metropolitana, cumpriram mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio, nessa quarta-feira (24), em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu em novembro de 2021.

De acordo com as investigações, a vítima se encontrava em frente a um restaurante no Conjunto João Alves, quando foi atingida por disparos de arma de fogo, socorrida e levada ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). A vítima sobreviveu aos disparos.

Após diligências e divulgação de imagens, o suspeito foi identificado e foi decretada a prisão preventiva pela 2° Vara Criminal, cumprida na tarde de ontem.