Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidaram, nessa quinta-feira (18), um homicídio qualificado ocorrido em março desse ano, no Loteamento Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Um dos suspeitos foi preso no município de Indiaroba/SE.

De acordo com informações, no momento do crime, a vítima estava em via pública quando foi abordada por criminosos em um veículo e, em seguida, foi atingida por disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram do local.

Após investigações, os suspeitos da execução do crime foram identificados e o DHPP solicitou as prisões, sendo decretadas pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro. Um dos indivíduos foi localizado no município de Indiaroba. Ele foi capturado e preso pela Polícia Civil da cidade.

Já o segundo suspeito, identificado como François de Matos Teles Filho, conhecido como “Frank”, encontra-se ainda foragido. Informações sobre a sua localização podem ser repassadas através do Disque 181 da Polícia Civil. Vale lembrar que o sigilo é garantido.