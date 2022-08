Nesta quarta-feira (17), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou um crime de tentativa de homicídio ocorrido em abril deste ano no Bairro América, em Aracaju. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Durante a instrução do inquérito policial, foi possível definir a autoria do crime e identificar que o suspeito também era investigado por roubos de veículos. A tentativa de homicídio ocorreu no dia 26 de abril.

Em operação da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), o investigado acabou sendo preso e, além de outros crimes, confessou a prática da tentativa de homicídio apurada pelo DHPP.

Foi decretada a prisão preventiva do suspeito e, após o deferimento da medida, foi dado cumprimento à decisão judicial contra o investigado, que já estava preso por outros crimes.