Na manhã do último sábado (6), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um homem de 36 anos, foragido da polícia, com dois mandados de prisão em aberto pela prática de roubo (condenatória) e homicídio (preventiva). O suspeito estava escondido numa residência na Barra dos Coqueiros.

O detido foi apontado como um dos autores do crime que vitimou um homem no Conjunto Cidade Nova, zona norte da Capital, em 2017. A vítima nutria inimizade com os autores e foi levada ao local onde ocorria uma festa, ocasião em que foi alvejada com disparos de arma de fogo.

O DHPP reforça a importância da colaboração da sociedade via Disque Denúncia – 181, tendo o sigilo da informação.