Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um homem investigado pela prática de um homicídio em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu em novembro de 2021. A ação policial aconteceu na manhã desta terça-feira (9).

De acordo com as investigações, o crime foi praticado na localidade conhecida como “Invasão das Palmeiras”, no loteamento Boa Viagem, em Nossa Senhora do Socorro. A vítima foi morta no dia 12 de novembro de 2021

Conforme o apurado pelo DHPP, o investigado havia se desentendido com a vítima momentos antes do crime. A vítima teria ido à casa do suspeito em três situações, sem a sua autorização.

Após a discussão, segundo a investigação, o homem apontado como o autor do crime foi à casa da vítima e fez os disparos de arma de fogo que a levaram à morte. Diante do apurado, foi pedida a prisão preventiva do investigado à Justiça.

Com a decisão judicial expedida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, as equipes do DHPP fizeram diligências, encontraram o investigado e o prenderam. Ele foi encaminhado à uma unidade policial e já se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.