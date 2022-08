O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem investigado por sequestro e homicídio em Aracaju. A ação policial ocorreu na manhã desta segunda-feira (1°), na região dos mercados, no Centro.

De acordo com as investigações, a vítima foi sequestrada na noite do dia 26 de abril, na frente de uma escola no bairro Farolândia.

O corpo da vítima foi encontrado em um local ermo, no bairro Santa Maria, com sinais de disparos de arma de fogo.

O homem apontado como autor do crime já encontra-se à disposição da Justiça. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.