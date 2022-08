Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na última sexta-feira (12), um homem indiciado pela prática de homicídio, no bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, a vítima foi executada na tarde de 22 de fevereiro desse ano, no bairro Farolândia, por indivíduos embarcados num veículo, supostamente conduzido pelo suspeito, identificado como Geiso Guilherme de Jesus Silva. A motivação do crime seria uma suposta dívida relacionada ao comércio de drogas ilícitas.

O suspeito foi localizado e capturado em cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela 8ª Vara Criminal de Aracaju, atendendo à representação do DHPP.

As investigações prosseguem para identificação e localização de outros envolvidos no crime. Qualquer informação sobre o caso deverá ser repassada à Polícia através do Disque Denúncia – 181.