A Polícia Civil está à procura de José Lucas de Melo Almeida e Amintas dos Santos, foragidos após crimes realizados no município de Japoatã. A dupla é investigada por tentativa de latrocínio e roubo, ocorridos em junho deste ano, também em Japoatã.

De acordo com as investigações da Delegacia Distrital de Japoatã, no primeiro delito, a dupla abordou um casal na praça da cidade e roubou seus celulares.

Durante essa ação, os suspeitos se aproximaram das vítimas, enquanto um dos investigados colocou a mão na cintura, simulando estar armado, e exigiu os aparelhos telefônicos do casal. Ainda em meio ao crime, a mulher foi empurrada sobre os degraus da escada onde estava sentada.

Em outro caso, ocorrido também em junho, os investigados estiveram envolvidos em uma tentativa de latrocínio. No crime, os autores abordaram a vítima, que chegava à própria residência de motocicleta, e levaram-na para dentro do imóvel, onde ela foi agredida e desmaiou, e teve alguns de seus pertences levados.

A Polícia Civil reforça que informações sobre a localização da dupla podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do número 181. O sigilo é garantido.