A Polícia Civil de Itaporanga D’ajuda, preso nesta quarta-feira (24), quatro homens suspeitos de um roubo ocorrido no Povoado Caueira, faixa de praia da cidade. Na ação criminosa, três homens armados invadiram uma residência, renderam dois moradores, agrediram, amarraram os braços e os trancaram em um cômodo do imóvel roubavam suas pertences.

Teve início imediatamente após, e logo a investigação alvo do conhecimento do fato suspeito que foi responsável pela elaboração do quarto roubo e indicação do grupo. Todos os responsáveis ​​pelo crime foram presos, e a arma de fogo utilizada e objetos roubados foram recuperados.

Durante as diligências investigativas, além da prisão por roubo e associação criminosa, um dos integrantes foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de flagrante de munição, visto que o material ilícito armazenado em sua residência.

O delegado Weliton Júnior, responsável pela coordenação dos trabalhos, agradece ao apoio prestado pelo Delegado Edvânio Dantas e à Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), reforçando à população que as denúncias podem ser feitas pelo canal 181, tendo sigilo garantido.

Com informações e fotos da SSP