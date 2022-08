Nota de repúdio

Mais uma mentira é compartilhada pelo senador Rogério Carvalho em suas redes sociais sobre o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), maior hospital público do estado. Não é verdadeira a informação que circula em um vídeo compartilhado pelo senador, em que insinua a falta de profissionais e insumos. A fala não condiz com a verdade.

No vídeo é possível identificar ao menos três profissionais no setor. Temos escalas médicas e de enfermagem completas para garantir assistência aos pacientes. O Huse tem capacidade técnica, somente no primeiro semestre deste ano realizamos mais de 5 mil cirurgias de alta e média complexidade, salvando vidas de milhares de sergipanos que buscam o hospital. A missão do Huse é salvar vidas.

Senador, compartilhe a correta informação.

Ascom Huse