A Polícia Federal, com o apoio do Núcleo Regional da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista de Sergipe, cumpriu na manhã desta quarta-feira (03), na cidade de Japoatã, mandado de busca e apreensão, expedido pela 9ª Vara da Justiça Federal, com o objetivo de coletar provas para investigação que apura falsificação de documentos para a criação de pessoas fictícias e obtenção indevida de benefícios assistenciais, com “idosos de aluguel” e fabricação de identidades falsas e outros documentos em nome de pessoas inexistentes.

Os investigados responderão por falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e estelionato majorado.

O prejuízo aos cofres da Previdência Social foi de R$ 258.739,19. Com a suspensão do pagamento dos benefícios fraudados, estima-se que deixarão de ser pagos R$ 395.236,7 indevidamente.

A operação é decorrente das investigações iniciadas na Operação Impostores, eflagrada em 17/12/2021.

Com informações da PF