O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) detalhou quais são os públicos que têm acesso ao atendimento prioritário para a solicitação da carteira de identidade em Sergipe. O IIWSG conta com pontos de atendimento especializados e com canais de mensagem pelo WhatsApp para informações sobre o processo de emissão do RG no estado.

O diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, explicou que o IIWSG tem duas unidades especializadas em Aracaju. “O primeiro grupo é o de pessoas com deficiência, altas capacidades e autismo. A unidade fica na sede da Secretaria da Inclusão Social, na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José. O atendimento é de porta aberta das 8h às 11h30, basta se apresentar com a documentação necessária”, detalhou.

Conforme Jenilson Gomes, o segundo grupo que tem disponível uma unidade de atendimento exclusivo é o da população LGBTQUIA+. “Também não precisa de agendamento e atualmente funciona na sede do Instituto de Identificação durante a tarde. O cidadão que precisa retificar seu nome, alterar o estado civil e fazer inclusão do nome social não tem a necessidade do agendamento”, informou.

Ainda segundo Jenilson Gomes, a pessoa idosa com mais de 70 anos também não precisa de agendamento. “Basta que se dirija, no início do expediente, às 7h, à unidade mais próxima de sua residência com a documentação necessária e lá a pessoa idosa será atendida”, acrescentou.

Já as gestantes e puérperas têm o atendimento feito por meio de agendamento no WhatsApp – (79) 3194-2424. “A pessoa receberá por mensagem o dia e horário para o atendimento na sede do Instituto de Identificação”, informou o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes.

A lista de documentos necessários para a solicitação do RG – tanto primeira, quanto segunda via – está disponível no site da SSP/SE – www.ssp.se.gov.br . As dúvidas sobre o processo de emissão podem ser solucionadas também pelo site e ainda por meio do WhatsApp (79) 3194-2402