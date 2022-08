O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) divulga abertura de 138 vagas de emprego disponibilizadas por uma empresa de grande porte do ramo de restaurantes. Os interessados devem comparecer à sede do NAT, que fica na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, das 7h às 13h, até o dia 8 de agosto.

Das oportunidades, 40 são para atendente de lanchonete, 45 para auxiliar de cozinha e 40 para auxiliar de limpeza. Para as pessoas com deficiência, são cinco vagas para atendente de lanchonete, cinco para auxiliar de cozinha e três para auxiliar de limpeza.

Os requisitos para as vagas são ter, preferencialmente, entre 18 e 29 anos, ser solteiro e sem filhos, ter disponibilidade para morar em outro estado e possuir ensino fundamental completo. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de alistamento militar (homens) e carteira de vacinação contra a Covid-19.