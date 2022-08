Equipes do Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof) deflagraram uma operação preventiva de combate a roubos na região da Zona Sul de Aracaju. A ação policial ocorreu na manhã desta terça-feira (9), no bairro Farolândia.

A operação foi desencadeada a partir do mapeamento da mancha criminal, que leva em consideração locais de ocorrência de crimes – a partir de acionamentos e registros de boletins de ocorrência – e horários de maior incidência de investidas criminosas.

Na operação, foram feitas diversas abordagens em localidades do bairro e nas proximidades da região da Farolândia. A operação também levou em consideração índices de roubos contra motoristas de aplicativos e também em ônibus do transporte coletivo.

O nome da operação faz alusão ao horário em que a ação foi deflagrada. A operação não resultou em apreensões ou prisões, mas continuará sendo realizada, inclusive em outras partes da cidade de acordo com as manchas criminais levantadas pela segurança pública.

A Polícia Civil reforça a importância do registro do boletim de ocorrência para o constante mapeamento da mancha criminal e realização de operações preventivas e repressivas de combate à criminalidade na Grande Aracaju e também no interior do estado.

Além do registro do boletim de ocorrência, informações e denúncias sobre as práticas recorrentes de ações criminosas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do telefone 181. O sigilo é garantido.