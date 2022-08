Equipe plantonista do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) prendeu em flagrante um homem pelo sequestro de uma criança de seis anos na região Central de Aracaju. O caso ocorreu durante a noite dessa segunda-feira (8). O homem preso foi identificado como Deivisson Oliveira Santos, 26.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, a equipe plantonista recebeu a denúncia do sequestro de uma criança e a informação de que o sequestrador estaria armado. “O fato chegou à polícia por meio de denúncia da mãe da criança. A informação também mencionava que ele só entregaria a vítima em troca da comunicante do fato”, detalhou.

Nesse momento, a equipe plantonista passou a orientar a vítima, que conversava com o sequestrador por um aplicativo de mensagens. “Ele insistia para que a mãe da criança se entregasse em troca da liberação do seu filho”, acrescentou o delegado.

O sequestrador foi identificado como sendo Deivisson Oliveira Santos, 26 anos, egresso do sistema prisional, pelo crime de tráfico de drogas. “Ele não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança”, mencionou Gregório Bezerra.

Segundo o delegado, a mãe da criança sequestrada confirmou que namorou com o suspeito durante de três meses, mas que se separou por ter sofrido agressões físicas por parte de Deivisson. “Em conversa com a vítima, o suspeito chegou a falar com ela para não chamar a polícia para que ‘não precisasse atirar em ninguém’”, revelou.

A equipe iniciou as diligências e conseguiu interceptar Deivisson Oliveira Santos na rua São Cristóvão, no Centro de Aracaju. “A criança estava sozinha em um carro de aplicativo que estava sendo acompanhado por Deivisson que estava em uma motocicleta. A equipe o abordou, fez a prisão em flagrante e resgatou a criança”, destacou.

Diante da situação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do autor do sequestro da criança. “O êxito da ação policial é fruto da prontidão dos policiais civis plantonistas e se Deivisson se encontra preso e será apresentado em audiência de custódia”, finalizou o delegado Gregório Bezerra.