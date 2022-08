Instituto de Pesquisa e Ensino – para o governo de Sergipe. Foram ouvidos 991 eleitores entre os dias 08 e 12 de

agosto de 2022, com 16 anos ou mais. A margem de erro amostral máxima é de 3,11 pontos

percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa

está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) com o número 03839/2022.

Confira os números.

Pesquisa espontânea:

Valmir de Francisquinho (16,65%)

Fábio Mitidieri (7,27%)

Rogério Carvalho (4,14%)

Alessandro Vieira (1,72%)

Branco/Nulo (1,11%)

Edvaldo Nogueira (0,40%)

Valadares (0,10%)

Antônio Cláudio (0,10%)

Não souberam/Não responderam (68,52%)

Pesquisa induzida:

Valmir de Francisquinho aparece com (41,88%)

Rogério Carvalho (15,74%)

Fábio Mitidieri (14,23%)

Alessandro Vieira (7,16%)

Branco/Nulo (5,45%)

Niully Campos com (1,21%)

Aroldo Félix (0,91%)

Antonio Cláudio (0,81%)

Elinos Sabino (0,50%)

Não souberam/Não responderam (12,11%)

Rejeição:

Rogério Carvalho (20,89%)

Fábio Mitidieri (10,70%)

Alessandro Vieira (9,69%)

Elinos Sabino (7,47%)

Niully Campos com (7,37%)

Valmir de Francisquinho aparece com (6,86%)

Aroldo Félix (5,55%)

Antonio Cláudio (5,25%)

Branco/Nulo (5,45%)

Não souberam/Não responderam (26,24%)

Fonte Ne