Durante abordagem a um veículo com placa da Bahia, realizada nessa sexta-feira, 19, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) flagrou três homens com 16 Carteiras Nacional de Habilitação falsas. No momento do flagrante, que ocorreu no Posto de Fiscalização do BPRv localizado na Rodovia SE-100, município de Indiaroba, os suspeitos ainda tentaram subornar os militares oferecendo a quantia de R$ 7.000 para evitar a prisão.

Ao ser questionado pelos policiais, o trio revelou que pretendia utilizar os documentos falsificados para efetuar compras e ativar chips de telefonia móvel.

Os envolvidos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Santa Luzia do Itanhi para registro da ocorrência.

Fonte: Ascom/PMSE.