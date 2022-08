Em ação conjunta entre policiais civis das delegacias de Malhador e Malhada dos Bois e militares de Nossa Senhora de Lourdes, foi dado cumprimento ao mandado de prisão de um homem condenado a 33 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável. A ação policial ocorreu na sexta-feira (5).

De acordo com a delegada Mirna Mota, o homem preso estava foragido há cinco anos e mantinha uma vida normal, acima de qualquer suspeita, no Povoado Escurial, município de Nossa Senhora de Lourdes.

Segundo a delegada, os fatos ocorreram na cidade de Malhador. “Os abusos começaram quando as vítimas tinham apenas cinco e sete anos de idade, respectivamente. Em 2012, uma das vítimas contou para a mãe e denunciou o crime”, acrescentou.

A Polícia Civil destaca que a população pode contribuir com a localização de foragidos repassando informações à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.