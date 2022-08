O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) deflagrou uma operação que resultou no cumprimento de três mandados de prisão no âmbito da investigação que apurava uma tentativa de homicídio envolvendo um golpe com a venda de um veículo. O crime aconteceu na Zona Norte de Aracaju. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira (4).

De acordo com a delegada Thereza Simony, o crime foi praticado no dia 7 de março deste ano. Conforme a apuração policial, a vítima estava em um carro de cor branca. “A investigação identificou que a tentativa de homicídio ocorreu porque a vítima teria aplicado um golpe contra um dos investigados. A vítima vendeu a um dos executores um veículo que era alugado pelo valor de R$ 11 mil. Porém, a proprietária do veículo localizou e recuperou o carro em Arapiraca (AL)”, detalhou.

Diante dessa situação, um dos executores do crime ficou sem o carro e sem o dinheiro. Então, ele viu que a vítima – da tentativa de homicídio – estava vendendo um outro carro e, com a ajuda de um irmão, marcou um encontro em Aracaju para ver o carro no bairro Soledade.

“Mas o encontro acabou sendo para cobrar o dinheiro pago anteriormente. Porém, a vítima da tentativa de homicídio não tinha o valor. Então, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo. Após ser socorrida, foi encaminhada ao Hospital de Urgência (Huse), onde ficou 20 dias internada até receber alta médica”, acrescentou a delegada.

Dos três mandados de prisão expedidos pela Justiça, dois foram cumpridos na cidade de Arapiraca (AL) e um terceiro, em Aracaju. No dia do crime, foram apreendidos um carro e uma motocicleta.

Segundo a delegada no interrogatório, um dos investigados confessou a autoria, porém o outro não falou. Já o terceiro preso foi apontado como quem emprestou a motocicleta para os executores virem a Aracaju. Porém, quando ele soube do crime, prestou um boletim de ocorrência de furto da motocicleta, por isso foi preso.

“Durante a investigação, verificamos que o autor do crime e o irmão vieram de Arapiraca para Aracaju, utilizando a motocicleta de um amigo. Após o crime, a motocicleta foi abandonada pelo autor do crime, que ligou para esse amigo orientando a registrar um boletim de ocorrência por furto. Dias depois, o dono da motocicleta dá entrada no seguro veicular da motocicleta. Por isso, foi representada a prisão temporária contra ele”, explicou.

A ação contou com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), Divisão de Inteligência (Dipol), 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM), Delegacia-Geral e 4ª Delegacia Regional de Arapiraca (AL). “A Polícia Civil de Sergipe dá por encerrada a investigação esclarecendo tanto crime de estelionato, quanto o de tentativa de homicídio”, pontuou a delegada.