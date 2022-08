Equipe da Polícia Interestadual (Polinter), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), deu cumprimento ao mandado de prisão de Bárbara Maria da Conceição Santos, foragida do Ceará. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (16).

De acordo com as informações policiais, a investigada foi encontrada a partir do recebimento de denúncia anônima. A prisão ocorreu no bairro Jardim Centenário, na Zona Norte de Aracaju.

Conforme o apurado pela Polícia Civil, a decisão judicial da Justiça do Ceará é referente ao crime de tráfico de drogas. Além disso, ela também é investigada pela prática de um homicídio que ocorreu em Teresina, capital do Piauí.

Bárbara Maria da Conceição Santos já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).