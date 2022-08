O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um suspeito de envolvimento no homicídio ocorrido em março deste ano, no Conjunto Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro, e que vitimou um jovem. A detenção ocorreu na manhã desta terça-feira, 23, na Grande Aracaju.

De acordo com as informações da polícia, na ocasião do crime, dois homens desceram de um veículo, na rua 54 do Conjunto Parque dos Faróis, portando armas de fogos, e efetuaram disparos contra a vítima. Logo após, os suspeitos fugiram num veículo em alta velocidade. O rapaz alvejado chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Durante o trabalho de investigação da polícia, dois homens foram identificados como suspeitos de execução do crime. O primeiro envolvido havia sido preso no município de Indiaroba, após o contato do DHPP com os policias da região. Já o segundo, foi detido nesta manhã e será conduzido ao sistema prisional. O caso encontra-se à disposição da Justiça.