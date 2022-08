A 7ª Delegacia Metropolitana e a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgataram três cães que estavam em situação de abandono no Loteamento Guajará. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira, 19, no município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, o morador do imóvel alugado deixou de pagar os aluguéis, assim como vendeu os móveis do inquilino e fugiu, abandonando três animais no local.

“Os cachorros estavam bebendo água da chuva e sendo alimentados por vizinhos. Fizemos o resgate e os animais foram levados até uma ONG, que presta serviço à comunidade, onde eles estão disponíveis para adoção”, explica o delegado Hugo Leonardo, que esteve à frente da ocorrência.

Em casos de maus-tratos de animais na capital ou no interior do estado, a população pode denunciar e contribuir com informações por meio do telefone 181, Disque-Denúncia da Polícia Civil.