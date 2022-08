Equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 61 pinos de cocaína e uma pistola calibre .380 no Bairro Coqueiral, Zona Norte de Aracaju, nessa terça-feira, 16. O suspeito estava em liberdade condicional, fez vários roubos e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais.

Segundo os relatos, os agentes foram solicitados para atender uma ocorrência de furto no Conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. No local, uma senhora informou que dois homens roubou o filho dela com o emprego de arma de fogo, e fugiram em uma motocicleta.

Com ajuda do rastreador do celular, um dos suspeitos foi localizado próximo a uma residência na Avenida Euclides Figueiredo, Bairro Coqueiral, Zona Norte de Aracaju. Ele, ao perceber a aproximação policial, efetuou disparos contra os militares, que revidaram a injusta agressão. Rapidamente, o suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Alves Filho, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com as informações, o homem, de 22 anos, estava em liberdade condicional. Foram apreendidos uma pistola calibre .380, três balanças de precisão e 61 pinos de cocaína, além do celular da vítima e a moto utilizada no roubo.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa.

Fonte: Ascom/PMSE