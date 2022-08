Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) identificaram um autor de roubo de celular no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Ele foi encontrado após solicitação de uma senhora que informou sobre o crime. O homem foi encontrado na última terça-feira (16), no bairro Coqueiral, em Aracaju.

Os policiais faziam rondas pela Grande Aracaju quando foram solicitados por uma senhora. Os militares foram informados de que dois indivíduos tinham acabado de roubar o celular do filho dela no conjunto Marcos Freire II. Os policiais também foram informados de que estava sendo acompanhada a localização do aparelho.

Os suspeitos deslocaram-se até o bairro Coqueiral, em Aracaju, onde dividiram os roubos e seguiram caminhos distintos. O indivíduo que ficou com o celular da vítima estava em liberdade condicional e foi localizado nas proximidades da Avenida Euclides Figueiredo, com a motocicleta utilizada na ação delituosa, perto de uma residência.

Os militares fizeram uma abordagem policial, mas o suspeito apareceu portando uma pistola calibre .380. Ele fez disparos na direção dos policiais e houve confronto. O suspeito foi atingido, encaminhado ao Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse), recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Na ação policial, foram apreendidos uma pistola calibre .380, três balanças de precisão, 61 pinos de cocaína e a motocicleta utilizada no roubo, além de celular tomado de assalto. O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde todas as medidas legais foram adotadas.