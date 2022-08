A Polícia Militar prendeu nessa quarta-feira, 10, no Povoado Areia Branca, Zona de Expansão de Aracaju, um dos investigados num homicídio ocorrido nas imediações da BR-101, no conjunto Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro. A detenção foi feita durante ações do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam).

De acordo com as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dois homens foram identificados como suspeitos do homicídio ocorrido em maio deste ano, às margens da BR-101. Na situação, a vítima estava sobre a carroceria de um caminhão, onde foi agredida pela dupla, com golpes de armas brancas.

Com base nas imagens da câmera de segurança, observou-se que o homem tentou fugir da cena do crime e foi socorrido pela população. Apesar de ter sido levado até o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Após a prisão de um dos investigados, a polícia prossegue na busca do segundo suspeito, identificado como Weverton Santos Silva, conhecido como “Mãozinha” ou “Cabeludo”.

A população pode contribuir com informações sobre a localização do foragido por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, no número 181. O sigilo é garantido.