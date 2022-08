Na última terça-feira (23), a Polícia Penal de Sergipe, através da equipe de plantonistas da Central de Monitoramento Eletrônico de Presos (CEMEP) deu cumprimento a três mandados de prisão. Os detidos são homens monitorados eletronicamente por tornozeleira eletrônica do Departamento do Sistema Penitenciário de Sergipe (Desipe).

Em um dos casos, tratava-se de um mandado de prisão definitiva, com condenação pelo crime de estupro de vulnerável, cujo mandado foi expedido pelo Juiz de direito da Comarca de Indiaroba. No segundo caso, o mandado foi expedido pelo juiz de direito da 1ª vara criminal de Socorro.

Por fim, no terceiro caso, os policiais efetuaram a prisão preventiva de um homem em decorrência da prática do crime de violência doméstica. Em todos os casos, os presos foram conduzidos para a 4ª Delegacia Metropolitana, onde estão a disposição do poder judiciário.