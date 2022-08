Com o objetivo de manter o planejamento estratégico de segurança das unidades prisionais de Sergipe, a Polícia Penal realizou uma operação para a troca do local de custódia dos internos do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão. A ação ocorreu na última sexta-feira (26).

A operação, orientada pelo Departamento do Sistema Prisional de Sergipe (Desipe), resultou na troca de internos entre as alas e os pavilhões do Copemcan. A operação faz parte das ações de inteligência do Desipe, com a atuação da Polícia Penal, para aumentar a segurança da unidade prisional e coibir eventuais tentativas de fuga.

A Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) agradece o apoio do Desipe e da Polícia Penal, abrangendo os policiais que atuam no Copemcan e aos que atuam nos grupos de Operação Penitenciária (Gope) e Tático de Escolta (GTE).