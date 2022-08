A Polícia Civil de São Paulo, com apoio de policiais civis da Coordenadoria de Polícia do Interior em Sergipe, realiza na manhã desta sexta-feira (12), uma operação contra diretores do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas), entre eles, o ex-deputado federal Valdevan Noventa, suspeitos de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos ou valores e organização criminosa. Também são apurados crimes como ameaça, extorsão e apropriação indébita.

O mandato de busca e apreensão contra Valdevan está sendo cumprido por policiais civis de Sergipe no município sergipano de Arauá, onde o ex-parlamentar possui um haras com cavalos.

Pelo menos dez mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça, em endereços nas cidades de São Paulo-SP, Arauá-SE e na Baixada Santista. A operação Chapelier, como foi batizada, segue em andamento.

Mais de 50 policiais e 20 viaturas participam da operação em São Paulo e Taboão da Serra. Policiais de Sergipe também iriam a Arauá, onde um dos alvos teria um haras com cavalos.

Condenado – Valdevan Noventa foi condenado pelo recebimento e por arrecadar recursos ilícitos e de origem não identificada. Em março de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a decisão, por unanimidade.

O mandato dele como parlamentar foi cassado pela Justiça Eleitoral de Sergipe, em maio de 2020.

Com informações do Faxaju