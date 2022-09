Adolescente de 14 anos foi esfaqueada durante um assalto no na manha desta sexta-feira, 16, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações, ela foi abordada pelo suspeito quando ia para a escola, que fugiu do local após efetuar alguns golpes de arma branca na adolescente. Ela foi socorrida por pessoas e levada para o hospital.

Ainda não se sabe sobre o estado de saúde da vítima.