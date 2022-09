Um homem morreu em confronto com a polícia no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, na manhã desta quarta-feira. Ele era responsável por diversos roubos e estava envolvido no tráfico de drogas.

Ele respondeu à abordagem, entrou em confronto com a polícia e foi socorrido no Hospital de Emergência Sergipe (Huse), mas não resistiu, segundo a polícia. Armas e drogas foram apreendidas durante a operação.

O carro do suspeito também foi atingido no fogo cruzado e será removido do local.