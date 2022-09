O sargento/PM Valfran Ribeiro dos Santos morreu nesta sexta-feira (23). Ele ficou internado cerca de 15 dias Aracaju.

Ele era candidato a representante pelo Patriotas. Os restos mortais do soldado serão velados no velatório da Osaf, Rua Itaporanga, 436, no centro de Aracaju, a partir das 12h, e o velório acontecerá neste sábado (24) no Cemitério São João Batista.

A Polícia de Sergipe e a Associação dos Bombeiros Militares divulgaram nota de luto pelo falecimento do Sargento Valfran.

“Além de amigo fardado, é um homem íntegro, trabalhador e honesto”, disse o Heliomarto Silva.