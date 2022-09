Faltando pouco mais de 15 dias para o fim do inverno, as chuvas em Sergipe diminuem, ocorrendo de maneira isolada e a predominância dos próximos dias é de tempo nublado e parcialmente nublado nos municípios dos oito territórios sergipanos. Para o fim da manhã desta terça-feira, 6, espera-se precipitações leves em todos os territórios, enquanto que no período da tarde, a probabilidade é que elas ocorram isoladamente no interior e o tempo fique nublado no litoral. A noite, a probabilidade é de tempo nublado ao longo de todo o Estado. As temperaturas no litoral variam de 22,7°C à 27,8°C, já no interior elas oscilam entre 17,3°C e 27,1°C.

Para o feriado de 7 de setembro (quarta-feira), o tempo fica nublado e parcialmente nublado da madrugada até a noite em todo o Estado,e, vido ocorrer chuvas elas serão rápidas e isoladas. Os termômetros no litoral registram mínimas em torno de 21°C e máximas de 27,7°C, já no interior eles variam de 17,3°C à 27,7°C, respectivamente.

Na quinta-feira, 08/09), a madrugada será de tempo nublado em todo o Estado, sendo que pela manhã e tarde ele varia de nublado a parcialmente nublado nos oito territórios. À noite tende a ocorrer chuvas leves e isoladas no Território Sul Sergipano e tempo nublado nos outros sete. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 21,5°C e as máximas em 28°C, já no interior elas vão de 17,5°C à 28°C.

Sedurbs – Ascom