Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam em flagrante Manoel Leidinaldo Soares da Silva, 39, e Marcelo Vieira Xavier, 38, quando cometeram o crime de furto qualificado mediante fraude contra um idoso de 87 anos de idade. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (15), em um supermercado no bairro Luzia. Um terceiro suspeito continua sendo procurado pela Polícia Civil.

De acordo com as informações policiais, os criminosos são do Ceará e já vinham realizando esse mesmo delito em outros estados. No momento da abordagem, foram encontrados mais de 100 cartões de crédito e débito em posse dos golpistas, de diversos bancos e titulares, além de máquinas para realizarem transações com os cartões de crédito.

Manoel já havia sido preso em 2017, no Distrito Federal, pelo mesmo crime, e também no Rio de Janeiro, por furtar uma agência bancária, em 2014. Marcelo havia sido preso no Ceará, em 2019, por integrar uma organização criminosa de tráfico de drogas e homicídios na cidade de Crateús.

A ação desse grupo consistia em um dos criminosos abordar pessoas idosas quando utilizavam caixas eletrônicos de agências bancárias ou estabelecimentos comerciais, simulando ajudar as vítimas em transações financeiras. Durante a conversa, era feita a troca do cartão da vítima por outro idêntico, mas de titular diferente. Logo após eram realizadas transações nas máquinas de cartão que o grupo possuía.

As investigações continuam para identificar e localizar o terceiro suspeito, que fugiu da ação policial. Para isso, a população pode colaborar por meio do Disque-Denúncia 181.

A partir de agora Manoel e Marcelo estão à disposição do Poder Judiciário, e posteriormente serão encaminhados a uma unidade do sistema prisional.