Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam em flagrante Pedro Vinicius Costa Dias, 23, e Jorge Pereira Dias, 41, pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na tarde dessa quarta-feira (28).

Com os suspeitos, foram apreendidos tabletes contendo substância semelhante às drogas skunk e maconha, além de material para embalagem, acondicionamento e comercialização de drogas, um veículo e aparelhos celulares.

A diligência foi realizada nos bairros Coroa do Meio, Aeroporto e Santa Maria, na cidade de Aracaju. As investigações seguirão titularizadas pelo Cope para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

A Polícia Civil orienta que informações sobre delitos e suspeitos sejam sigilosamente encaminhadas à polícia por meio da ferramenta Disque-Denúncia (181).