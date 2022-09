Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem condenado pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu nesta terça-feira (13).

De acordo com as informações policiais, o homem preso já estava foragido da Justiça há quatro anos. A prisão ocorreu no bairro Palestina, em Aracaju.

Conforme a apuração policial, o crime de homicídio foi praticado em 2010, na capital. Já em 2012, ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Em 2014, ele foi detido por tráfico de drogas.

O homem preso foi condenado pela Justiça a uma pena de 19 anos de reclusão. O investigado já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas cabíveis ao caso.