O Departamento de Narcóticos (Denarc) localizou e prendeu um suspeito de 23 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu na tarde desta terça-feira, 13, no bairro Porto Dantas, na capital.

Após investigações, o Denarc localizou o homem, que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto.

De acordo com as informações da polícia, o investigado já havia sido condenado por corrupção de menores e porte ilegal de arma no final de 2017.

O suspeito encontra-se à disposição da Justiça.