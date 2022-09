O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um homem suspeito pela prática de homicídio contra pedreiro, em crime ocorrido no último dia 15 de setembro, na Barra dos Coqueiros. A prisão foi divulgada nesta segunda-feira (26).

De acordo com informações da polícia, a vítima transitava de bicicleta a caminho do trabalho pela ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros, quando foi alvejada por disparos de arma de fogo por um homem que espreitava escondido atrás de um poste. A vítima não resistiu e faleceu no local.

Segundo as investigações, o responsável pelo crime teria sido um ex-colega de trabalho e a motivação seria por desavenças quanto ao pagamento de diárias pela prestação de serviços.

O homem foi identificado e a prisão preventiva foi solicitada e cumprida pela polícia. O suspeito ainda responde por roubo e tinha mandado de prisão em aberto por conta de tal crime.

O indivíduo agora está à disposição da Justiça e aguarda transferência para unidade prisional.