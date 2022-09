O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu o suspeito de uma tentativa de homicídio qualificado ocorrida em agosto deste ano, no Povoado Taiçoca de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro. Após investigações, a detenção ocorreu na manhã desta quinta-feira, 15, na Grande Aracaju.

De acordo com levantamento, na ocasião do crime, a vítima estava conversando com outras pessoas em via pública, quando o suspeito chegou ao local, pilotando uma motocicleta e em posse de uma arma de fogo. Em seguida, o autor efetuou cerca de sete disparos na direção do alvo, que conseguiu fugir e não foi atingido.

Após a tentativa de homicídio, o suspeito dirigiu-se à casa da família da vítima, onde verbalizou ameaças. Diante dos fatos, o DHPP abriu inquérito policial para averiguar o caso. Hoje, o Departamento deu cumprimento ao mandado de prisão decretado pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro contra o investigado.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou a prática do crime. O homem foi encaminhado para unidade policial da capital e está à disposição da Justiça.