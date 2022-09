O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) busca informações sobre os suspeitos envolvidos em um caso de homicídio contra irmãos e a morte de um cachorro, ocorridos em agosto deste ano, no bairro Pereira Lobo, Aracaju. Com o auxílio de câmeras de segurança, a polícia identificou imagens dos suspeitos e solicita a contribuição da população, para chegar à identificação deles.

Na ocasião do delito, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) acionou a equipe plantonista do DHPP, para verificar um possível homicídio em uma oficina mecânica, na Rua João Rocha Sobrinho, no bairro Pereira Lobo. Em diligências realizados no endereço informado, os policiais constataram que duas vítimas foram alvejadas e vieram a óbito no local.

Assim, a partir de imagens levantadas nas imediações do delito, foi possível constatar que a dupla suspeita chegou em uma motocicleta, utilizando capacetes, e efetuou os disparos com arma de fogo em um cachorro e, em seguida, contra as vítimas, que são irmãos.

Com base nas cenas levantadas, foi possível visualizar os envolvidos, no entorno da oficina, bem como em diferentes pontos da circunvizinhança. A população pode auxiliar na identificação dos suspeitos, por meio do 181, Disque-Denúncia da Polícia Civil, frisando que o sigilo é garantido.