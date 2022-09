Nesta quarta-feira (28), o governador Belivaldo Chagas assinou a convocação de 140 aprovados no concurso público realizado para a contratação de novos servidores da Polícia Civil de Sergipe. São 100 vagas para agente de polícia judiciária e 40 para escrivão de polícia.

Já são mais de 2,4 mil profissionais convocados em concurso nos últimos anos, em diversas categorias, para fortalecer os quadros técnicos na gestão estadual. Até o momento, 1.371 policiais militares, 431 bombeiros, 62 delegados, 401 policiais penais, 50 gestores públicos e os 140 profissionais da Polícia Civil desta convocação.

Segundo o governador Belivaldo Chasgas, o “intuito é cada vez mais reforçar o efetivo, dando condições da Segurança Pública trabalhar e oferecer mais segurança e tranquilidade para a população”, destacou o governador.

Em junho, o governador Belivaldo Chagas já havia ampliado o número de vagas do último concurso da PC para 90 agentes e 30 escrivães. “Íamos chamar 120 policias, porém, à pedido da Polícia Civil, pela necessidade da urgência no suprimentos das vagas, vamos convocar 140. À principio, todos os policias convocados irão servir no interior do estado, onde há a maior carência”, informou o secretário de Estado da Administração (Sead), Dernival Santos.

Ainda segundo Dernival Santos, a convocação é fruto do trabalho e empenho do governo do Estado para recompor o quadro de servidores. “São profissionais que adentram e com certeza, a maior recomposição foi na Segurança de Sergipe. Desde o início, houve um grande investimento para apoio do efetivo. Para ter ideia, o número de servidores do Corpo de Bombeiros quase que dobrou, então tem sido um grande trabalho do governo do Estado, para reforço do quadro dos servidores, sobretudo na área da Segurança Pública”, destacou.

Os convocados da primeira turma do concurso 01/2021 farão o curso de formação na Academia da Polícia Civil, no qual passarão por uma preparação prática e teórica sobre os serviços típicos da Polícia Civil.

O concurso foi promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), com parceria da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e Polícia Civil (PCSE). O objetivo é melhorar o efetivo da Polícia Civil de Sergipe, suprindo a necessidade no interior e na capital. E ainda, dar continuidade ao trabalho da polícia investigativo da polícia judiciária, além de fortalecer as equipes da Polícia Civil.

Outros concursos

Ainda nesta quarta-feira (28), o governador oficializou a autorização para o concurso da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Serão disponibilizadas 55 vagas para profissionais das especialidades de Analista Ambiental e Técnico Ambiental. Belivaldo autorizou também a abertura de processo administrativo para realização de concurso para Procuradoria do Estado de Sergipe (PGE/SE), inicialmente com a oferta de 05 vagas para o cargo de procurado do Estado.

Também neste mês de setembro, Belivaldo já havia autorizado a realização de concurso público para o preenchimento de 60 vagas no quadro de carreiras de Atividades Periciais da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE). As vagas estão distribuídas entre os cargos de Agente Técnico de Necrópsia (01), Papiloscopista (10), Perito Criminalístico (33), Perito Médico-Legal (15) e Perito Odonto-Legal (01). O objetivo é prover os cargos vagos do Quadro de Pessoal da Coordenadoria-Geral de Perícias (Cogerp), além do provimento das novas áreas das carreiras de Perito Criminalístico e Perito Médico-Legal, incluídas por meio da Lei Complementar nº 353, de 7 de julho de 2021.

Outros concursos recém-autorizados são os da Secretaria de Estado da Administração (Sead) no mês de agosto; para a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), no dia 8 de setembro e para a Fundação Renascer, no último dia 13. Juntas, as seis chamadas totalizam a abertura de 405 vagas para profissionais de diversas áreas.