O Hospital da Polícia Militar (HPM) estará realizando atendimentos aos servidores da SSP nos pátios da secretaria, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A ação também ressalta a importância da campanha Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio. O HPM também atua acolhendo os servidores, também na perspectiva da saúde mental. As ações também serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de setembro.

No ano passado, o HPM recebeu a palestra de uma psiquiatra no auditório da unidade e que abordou o tema. Neste ano, a ideia da unidade é expandir as ações, levando informações e solidariedade além dos muros do hospital.

Com a campanha, o HPM pretende realizar, além de ações preventivas, com aferição de pressão arterial, testes de glicemia, ouvir os servidores. Assim, realizando os devidos encaminhamentos na área de saúde.

Ações

O projeto intitulado HPM 360º acontecerá nos dia 13 de setembro (pátio da SSP), 14 de setembro (pátio do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar) e 15 de setembro ( pátio do Comando do Quartel Geral do Corpo de Bombeiros).